Kmalu s kolesom iz Ljubljane v Kamnik

Na kolesarski poti, ki bo povezala Ljubljano in Kamnik, potekajo zaključna gradbena dela. V kamniški in mengeški občini je kolesarska povezava praktično že zaključena. V središču Mengša bo del kolesarske povezave urejen hkrati z obnovo Ljubljanske ceste. Na Kidričevi cesti v Trzinu pa je gradnja malce zahtevnejša, saj trasa poteka skozi urbani predel, zato je istočasno treba urediti tudi drugo infrastrukturo. Na območju Ljubljane gradbena dela niso predvidena, bodo pa uredili talne označbe in namestili prometno opremo. V Kamniku, kjer vodijo celoten projekt, pa napovedujejo, da bo kolesarska proga odprta septembra.

Septembra se bo mogoče s kolesom peljati iz Ljubljane v Kamnik. Jeseni bo mogoče z vožnjo na kolesu uživati ob Kamniški Bistrici. Občina in DRSI skupaj načrtujeta kolesarski projekt do Motnika v dolžini 25 kilometrov.

Po štirih letih priprav kolesarskega projekta in po odobritvi evropskih sredstev so novembra lani predstavniki kamniške, mengeške, trzinske in ljubljanske občine podpisali pogodbo o gradnji regionalne kolesarske povezave. Z gradnjo kolesarske povezave v najgosteje poseljenih delih regije se bo vzpostavila priložnost za uporabo koles za vsakdanja opravila, s tem pa se bo uresničil cilj trajnostne mobilnosti.

Za gradnjo kolesarske infrastrukture, dolge skoraj 14 kilometrov, so na javnem razpisu izbrali ljubljansko podjetje KPL. Kolesarski projekt vodi evropska projektna pisarna v Kamniku, ki ji je skupaj z občinami uspelo pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev. Vrednost naložbe znaša 3,8 milijona evrov (za gradbena dela, pridobitev zemljišč, pripravo dokumentacije itd.), od tega bo Evropska unija prispevala skoraj 2,5 milijona evrov, dobrih 620.000 evrov bo primaknila država, štiri občine pa bodo skupaj prispevale 716.000 evrov. Barbara Strajnar iz kamniške občine je povedala, da vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 1,76 milijona evrov.

Kamnik povezujejo z Godičem

Že to jesen bodo kolesarsko povezali Kamnik in Godič. Projekt sofinancirata Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj in država. Ta 3,2 kilometra dolga kolesarska povezava poteka ob vodotoku Kamniška Bistrica. Pretežni del kolesarske steze bo izveden kot novogradnja v širini treh metrov, okoli 750 metrov poti pa bo speljane po obstoječih prometnih površinah. Izvedenih bo tudi pet premostitvenih objektov čez manjše pritoke Kamniške Bistrice. »Kolesarska pot bo predstavljala nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici, pravzaprav nadaljevanje projekta, h kateremu so kamniška, domžalska in dolska občina pristopile že leta 1999. Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Domžal, z izjemo nekaj manjkajočih odsekov,« so sporočili iz kamniške evropske projektne pisarne.

Nekoč s kolesom varno do Motnika

V Kamniku skupaj z Direkcijo za infrastrukturo (DRSI) snujejo velik kolesarski projekt, ki bo povezal Kamnik prek Vranskega do Celja, in sicer na območju kamniške občine do krajevne table Motnik oziroma do meje z občino Vransko. Za ta odsek je v izdelavi idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, ki obravnava več različic poteka trase v dolžini 25 kilometrov.

Že zgrajeni evropski kolesarski odsek na območju kamniške občine. FOTO: Občina Kamnik

Ko bo idejna zasnova projekta izdelana in bodo izvedene predstavitve projekta v lokalni skupnosti ter izbrana končna varianta poteka državne kolesarske povezave na tem odseku, bo direkcija začela z izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za prednostne pododseke, ki jih bodo določili skupaj s kamniško občino. Strošek naložbe bo znan šele po izboru končne variante trase kolesarske povezave. Kjer bo le mogoče in tudi smiselno, pojasnjujejo na DRSI, se bo trasa kolesarske povezave umeščala stran od državne ceste. Zaradi prostorskih omejitev ali zaradi uporabnosti kolesarske povezave pa to povsod ne bo mogoče izvesti, zato bo del kolesarske poti speljan po državni cesti.