Krvavi Sam, ki je na novo izumil vestern

Do sredine 60. let prejšnjega stoletja je bil vestern, najbolj značilno ameriška od vseh filmskih zvrsti, že dodobra upehan in izčrpan. Zanimivo je, da so prav takrat nastali nekateri filmi, ki jih danes uvrščajo med najboljše predstavnike tega žanra. Nekatere so posneli italijanski režiserji in so si Divji zahod zgradili kar v Evropi, vsaj enega od teh revizionističnih vesternov pa je v pravi Ameriki posnel pravi Američan, Sam Peckinpah. Težavna osebnost, vendar sijajen režiser in tudi scenarist se je rodil 21. februarja 1925, njegov najbolj znani film Divja horda (The Wild Bunch) pa je ljubitelje vesternov udaril leta 1969.