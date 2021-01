Leto 2021 naj bo leto zaupanja vase, v svoje odločitve in intuicijo

V nadaljevanju preberite:

V tednu, ko smo si še vedno vzajemno izrekali voščila ob začetku novega leta – ali morda proslavljali konec prejšnjega? –, so mi prijatelji pogosto omenjali, da za leto 2021 niso imeli tistih običajnih zaobljub. Niso se, na primer, zaobljubili, da bodo shujšali ali nehali kaditi, saj preprosto niso čutili želje po tem, da bi sami sebe preizkušali s kakšnimi velikimi spremembami v načinu življenja. Sprememb so imeli namreč že do zdaj več kot dovolj.