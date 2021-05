Mali helikopter uspešno premaguje izzive

Helikopterček še kar leti

FOTO: Kacper Pempel/Reuters



Nov operacijski sistem za pametne telefone

FOTO: Michele Tantussi/Reuters

​Skrivanje všečkov

FOTO: Thomas White/Reuters

Tviti izdajajo naše razpoloženje

Helikopter Ingenuity je na Marsu opravil že šesti polet. Strokovnjaki pri Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) so ga pognali deset metrov visoko, nato pa je odletel 150 metrov proti jugozahodu. Letel je s hitrostjo štiri metre na sekundo. Ob tem je tudi snemal površje. Večina poleta je potekala normalno, nato​Mali letalnik je varno pristal, inženirji pa so že ugotovili, kaj je šlo narobe. Helikopterju ekipa z Zemlje pošlje podatke, kam mora leteti, zatem let prevzamejo še notranji senzorji, ki merijo pospeške in stopnjo vrtenja rotorjev. Tako helikopter izračunava svojo lokacijo, hitrost in tudi višino, pri čemer se ne zanaša le na ta senzor, ampak še na navigacijsko kamero, da je njegov polet kar se da natančen. Kamera, usmerjena proti površju, posname 30 fotografij na sekundo in navigacijski sistem jih takoj analizira. Algoritmi ugotovijo, kdaj je bila fotografija posneta in iz prejšnjih posnetkov na podlagi barv in oblik predvidijo, kaj bi moralo biti na njej. Med šestim poletom pa se je algoritem zmedel, ker je drobna napaka za pičico upočasnila prenos fotografije do sistema.​Ena slika se je tako izgubila in algoritem ni več mogel natančno predvidevati, kaj vidi na površju, posledica tega pa je bila, da se je Ingenuity nagibal naprej in nazaj. Helikopter je težavo kljub vsemu uspešno premagal, saj je lepo pristal, točko pristanka je sicer zgrešil za okoli pet metrov. Pri JPL so pojasnili, da je helikopter pripravljen na takšne nepravilnosti, saj so ga oblikovali tako, da dopušča določeno stopnjo napak, preden povsem odpove. Poleg tega se helikopter pri pristajanju ne zanaša na kamero, tako je povsem prezrl posnetke v trenutkih pred pristankom, kar je bilo v tem primeru vsekakor dobrodošlo.​Twitter naj bi kmalu predstavil novo obliko svojega družbenega omrežja, ki bi bila na voljo naročnikom za okoli dva evra in pol na mesec (2,99 dolarja). Pri podjetju napovedi niso potrdili, so pa nedavno pojasnili, da. Tehnološka blogerka Jane Manchun Wong, ki je, kot je zapisala na svojem profilu, dobila pravico do testne uporabe, je sporočila, da omogoča funkcijo »undo«. To pomeni, da ima uporabnik na voljo nekaj trenutkov, da si premisli in zapisa vendarle ne objavi, torej tvita ni treba brisati. Plačljiva storitev naj bi omogočala tudi lažje branje daljših niti zapisov (threads). Pri Twitterju teh navedb niso potrdili.Kitajski tehnološki velikan Huawei bo prihodnji teden predstavil dolgo pričakovani nov operacijski sistem za pametne telefone, s katerim bi se rad dokončno otresel odvisnosti od ameriškega sistema android. Googlovega operacijskega sistema zaradi ameriških sankcij na najnovejših napravah niti ne morejo uporabljati, zdaj pa napovedujejo, da bodo ZDA imele le »malo nadzora nad njihovim prihodnjim razvojem«.Vojno proti Huaweiu je leta 2018 začel Donald Trump, ki je podjetje obtožil, da vohuni in zbira podatke za kitajsko komunistično partijo. Tako so kitajsko tehnologijo prepovedali na ameriškem trgu, odrekli pa so tudi kakršnokoli sodelovanje med kitajskimi in ameriškimi podjetji, tako je Huawei ostal brez Googlovega androida. Ameriške prepovedi so se lani precej poznale, saj je prodaja njihovih telefonov in drugih pametnih naprav občutno upadla., zato tehnološki svet nestrpno čaka predstavitev, napovedano za sredo.Instagram je svojim uporabnikom ponudil možnost, da skrijejo, koliko všečkov dobijo na posamezno objavo. Gre za funkcijo, ki zmanjšuje pritisk na uporabnike v času, ko je (za nekatere skupine ljudi še posebej) pomembno, koliko sledilcev ima posameznik in koliko ljudi je fotografiji ali posnetku podelilo »srček«.Funkcijo družbeno omrežje v lasti Facebooka v nekaterih državah testira že od leta 2019, zdaj pa je na voljo po vsem svetu. Skrivanje števila je odgovor na zaskrbljenost, da lahko število všečkov povzroča stres in druge težave še posebej mlajšim uporabnikom instagrama. Funkcijo lahko vklopite v nastavitvah, pod zavihkom zasebnost (privacy), kjer je razdelek objave (posts). Tam lahko obkljukate »skrij štetje všečkov«​ (hide like and view Ccounts). Uporabnik lahko skrije število všečkov tudi na posamezni objavi. Za lastne objave sicer še vedno lahko vidi končno število všečkov s klikom na zapis »drugi«.Raziskovalci s švicarske univerze v Neuchatlu in norveške univerze za znanost in tehnologijo so proučevali zapise na twitterju, da bi morda lahko izluščili nihanja v našem razpoloženju. Prejšnje študije so že pokazale, da lahko razpoloženje povežejo s cirkadianim ritmom, torej, da je naše razpoloženje precej povezano s tem, ali smo zaspani ali lačni. Tokrat so raziskovalci ugotavljali, ali se razpoloženje pokvari oziroma izboljša glede na to, kdaj moramo v službo. Zbrali so 25 milijonov tvitov in nato analizirali izbrane besede in tudi uporabljene čustvenčke.: več veselih tvitov so proučevani spisali pozno popoldne in zvečer, manj veselih zapisov je bilo v nedeljo popoldne, takšni so ostali do četrtka, nato se je splošno razpoloženje izboljšalo. Tako so le potrdili ugotovitev marsikoga, ki začne v nedeljo popoldne tarnati, da se bliža ponedeljek in nov delovni teden.