Med vožnjo sta za zabavo streljala v zrak

Na zatožni klopi ljubljanskega okrožnega sodišča se zagovarjata 25-letni državljan BiH Edvin Torić, doma iz Bihaća, in 21-letni Ljubljančan Evris Ramić zaradi več kaznivih dejanj, vključno s prometom s prepovedanimi drogami. Policisti so namreč v avtu, ki ga je vozil Ramić, odkrili štiri kilograme konoplje. To se je zgodilo po tem, ko sta obdolžena policijo nase v Depali vasi pri Domžalah opozorila s streljanjem v zrak.