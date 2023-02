Dragonja ni več nadzornik Darsa, imenovan Kuntarič

Skupščina Darsa je danes odpoklicala nadzornika Metoda Dragonjo, so sporočili prek Seoneta. Hkrati so isti seji opravili dve imenovanji. Nova nadzornika sta Sašo Rink, direktor ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada, in Tomaž Kuntarič, nekdanji direktor Soda. V nadzornem svetu se postopoma dogajajo spremembe, pred kratkim je bil sicer odpoklican Pavel Hevka.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Znova nadzorniško mesto

Tomaž Kuntarič je trenutno starejši svetovalec v Gorenju. V preteklosti je bil dvakrat predsednik uprave Soda (predhodnik SDH), bil je tudi član več nadzornih svetov. Leta 2013 je odšel v Gorenje, za člana uprave v podružnico na Dunaju. To je bilo v času, ko je bil v Gorenju Žiga Debeljak, sedanji predsednik uprave SDH.

Postopno nastavljanje novih nadzornikov

Vlada Roberta Goloba po začetnem cunamiju zdaj sistematično preureja nadzorne svete državnih podjetij. V Petrolu so bili neuspešni, med naslednjimi tarčami za delno zamenjavo bo NLB, kjer se sprostijo štiri nadzorniška mesta. Več o razmerjih moči med zasebnimi lastniki in Republiko Slovenijo pišemo v članku Politiki moteča kritičnost prvega moža NLB.