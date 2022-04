Moralna dolžnost Zahoda do Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Nekateri ameriški opazovalci­ so bitko za Mariupolj primerjali z zgodovinsko za teksaški Alamo, kjer se je peščica ameriških branilcev daljnega leta 1836 do zadnjega vojaka upirala veliko močnejšemu mehiškemu napadalcu. A če je bila zmaga generala Santa Anne ­pirova, saj je na koncu Teksas vendarle pripadel ZDA, zmaga v ukrajinski vojni še zdaleč ni določena. Predsednik Volodimir Zelenski je ZDA in vojaški zvezi Nato očital zapoznelo oboroževanje in napadalka Rusija tega ni preslišala, prav tako ne njena podobno avtokratska zaveznica Kitajska.