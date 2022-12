Na Kitajskem ne bodo več objavljali podatkov o epidemiji covida-19

Na Kitajskem od danes ne bodo več objavljali dnevnih podatkov o obolelih s covidom-19 in umrlih za posledicami te bolezni, je danes sporočila nacionalna zdravstvena komisija (NHC), ne da bi pojasnila razlog za spremembo politike. S tem so končali prakso, ki so jo uvedli v začetku leta 2020, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Komisija je še sporočila, da bo »kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) objavljal podatke o epidemiji v referenčne in raziskovalne namene«. Ni pa navedla ne vrste niti pogostosti podatkov, ki jih bo objavljal CDC.

Odkar so oblasti v Pekingu odpravile politiko ničelne tolerance do covida, se v državi soočajo z naraščanjem okužb z novim koronavirusom in posledičnim pomanjkanjem zdravil ter prepolnimi bolnišničnimi oddelki.