Na Ljubljanici pogorela turistična ladjica

Pri ljubljanskem kajakaškem klubu je ponoči zagorela manjša ladja, namenjena turističnim prevozom. Ladja, privezana ob bregu Ljubljanice, je pogorela v celoti, požar je poškodoval tudi sosednjo ladjo. Na plovilih v času požara ni bilo ljudi in nihče ni bil poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, s sporočili s policije.

Po prvih zbranih obvestilih je vzrok najverjetneje napaka na električni napeljavi.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so požar gasili gasilci ljubljanske gasilske briga in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Trnovo. Požar so začeli gasiti z brega, nato pa s pomočjo dveh stikalnih lestev naredili most na ladjo in dokončno pogasili požar. Poleg goreče ladje je bila vzporedno privezana še ena ladja, ki je požar sicer ni zajel, so bile pa vidne poškodbe zaradi samega sevanja ognja.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.