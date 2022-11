Najmanj 19 mrtvih v nesreči minibusa

V nesreči minibusa, polnega potnikov, je bilo danes v mestu Mansura severno od Kaira ubitih najmanj 19 ljudi, še šest je bilo ranjenih, je sporočilo egiptovsko ministrstvo za zdravje.

Kot ob navajanju ministrstva in lokalnih medijev poroča francoska tiskovna agencija AFP, je minibus zapeljal v kanal ob cesti, potniki pa so ostali ujeti v vozilu v vodi. Reševalnim ekipam jih je 17 uspelo rešiti.

Smrtonosne prometne nesreče so sicer v Egiptu relativno pogoste, ponavadi so zanje krive neprevidna vožnja in slabo vzdrževane ceste. V zadnjih letih oblasti zato gradijo številne nove ceste in posodabljajo obstoječe, piše AFP.