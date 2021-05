Najstniški pilot, ki je vzpostavil "most" med vzhodom in zahodom

Mathias Rust je bil na sodišču obsojen na štiri leta zapora v delovnem taborišču. Odslužil je 14 mesecev. Foto Sovfoto

Pomagal uresničiti perestrojko

je bil na današnji dan pred štiriintridesetimi leti devetnajstleten neizkušen nemški športni pilot, ki se je zaradi enega samega poleta s športnim letalom znašel v vseh svetovnih medijih in za nekaj časa postal junak z naslovnic. Neovirano in seveda nenapovedano mu je namreč uspelo prileteti iz Hamburga preko finskih Helsinkov v osrčje takratne Sovjetske zveze in pristati nedaleč od Rdečega trga v Moskvi.Ta podvig si je zamislil zato, da bi v času, ko je hladna vojna med vzhodom in zahodom sicer že popuščala, vzpostavil namišljeni most prijateljstva med obema stranema in da bi prispeval k zmanjševanju napetosti in sumničavosti med obema ideološkima in vojaškima blokoma. Po naključju je za polet izbral 28. maj, ko so v Sovjetski zvezi praznovali dan svojih obmejnih enot. Sovjetska zračna obramba in lovski prestrezniki so ga sicer večkrat poskušali prisiliti v to, da bi letalo obrnil, a je vztrajal na poti proti Moskvi, ukaza za sestrelitev pa ni bilo. Ko je prispel nad središče Moskve, je trikrat zaokrožil nad Kremljem in nato pristal na parkirišču za avtobuse nedaleč od Rdečega trga.S tem svojim dejanjem je nevede pomagal takratnemu generalnemu sekretarju komunistične partije Sovjetske zvezenadaljevati in izpeljati gospodarske in politične spremembe, saj je zaradi neučinkovitosti lahko odstavil obrambnega ministra stare šole, ki je bil med najhujšimi nasprotniki sprememb.Samega Rusta pa so kljub vsemu postavili pred sodišče in zaradi nedovoljenega vstopa v državo in zaradi kršenja letalskih predpisov je bil obsojen na štiri leta zapora v delovnem taborišču z blažjim režimom. Odslužil je le štirinajst mesecev in se nato vrnil v Nemčijo.