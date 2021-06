Največje velemesto išče župana

V nadaljevanju preberite:

Newyorčani, presrečni, ker se pandemija končuje, so se konec tedna veselili prvega velikega koncerta v znameniti dvorani Madison Square Garden, 20.000 cepljenih obiskovalcev je razveselila rock skupina The Foo Fighters. Za prihodnost največjega ameriškega velemesta, v katerem so se obdobja dobrega živ­ljenja že izmenjavala s katastrofalnim propadanjem, bodo odločilne tudi današnje predhodne županske volitve.