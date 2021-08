Nato pred konstruktivno samokritiko

V nadaljevanju preberite:

Severnoatlantsko zavezništvo po padcu Afganistana čakajo težke razprave o njegovem delovanju v nemirni deželi pod Hindukušem. Tudi evropske zaveznice so v kočljivem položaju, saj so lahko le sledile ameriškim odločitvam. Zunanji ministri Nata so na izrednem videozasedanju pozvali talibe, naj omogočijo varne in organizirane evakuacije ljudi iz Afganistana.