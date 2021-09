Nekronani kralj knjižne groze

V nadaljevanju preberite:

Morda ameriški pisatelj Stephen King ni tako plodovit in žanrsko raznolik pisec kot na primer Ivan Sivec, je pa njegova literarna bera vsekakor občudovanja vredna. Do zdaj je napisal 63 romanov – najbolj znan je po grozljivkah, vendar pogosto piše tudi v fantazijskem, znanstvenofantastičnem, kriminalnem in še kakšnem žanru –, pet nefikcijskih knjig in več kot 200 kratkih zgodb, od katerih so jih veliko izdali v zbirkah. Ker so prodali več kot 350 milijonov izvodov njegovih del in je po njih nastalo nepregledno število filmov, televizijskih filmov in nadaljevank ter stripov, je jasno, da je King, ki bo v torek dopolnil 74 let, milijonar. Že desetletja.



Vendar bi bilo napačno misliti, da je Stephen King pisec ničvrednega šunda, ki se dobro prodaja zaradi gravža in nasilja ter neskončne igrane produkcije njegovih del. Ta gotovo niso visoka literatura in verjetno ni skrbi, da bi kdaj dobil Nobelovo nagrado, a so na svojem področju nedvomno visoko uvrščena. Cel kup njegovih del je prevedenih v slovenščino in zato je King vse prej kot neznan tudi slovenskim ljubiteljem žanrske literature.