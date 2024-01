Nevenka Kržan: V Luko Koper je treba vnesti mir in poslovati z dialogom

V nadaljevanju preberite:

Pristanišče doslej ni čutilo gospodarske recesije, najbolj trpi zaradi zastarelega železniškega omrežja v državi in zaradi vojnih žarišč po svetu. »V Luko Koper je treba vnesti mir in poslovati z dialogom. Toda kolegi vedo, da nisem vedno prijazna 'princeska'.« To o pristanišču in o sebi med drugim pove predsednica uprave Nevenka Kržan.

Čez tri leta bodo v Luki Koper lahko pretovorili dodatnega pol milijona kontejnerjev, podvojili bodo vlaganja v razvoj in čez pet let privezane ladje priključili na elektriko. S predsednico uprave smo se pogovarjali, ko so se ladje začele izogibati Rdečemu morju.