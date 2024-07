Ni pretehtala danska kvaliteta, Slovenke so se premagale same

V nadaljevanju preberite:

Led je prebit, a ne na način, ki so ga slovenske rokometne reprezentantke želele. »Seveda smo na tekmo prišle z drugačnimi načrti, seveda pa nisem srečna, ker smo sposobne veliko boljše igre,« je krstni nastop na olimpijskem parketu improvizirane dvorane v južnem Parizu ocenila kapetanka Ana Gros. Poraz z 19:27 je prinesel precej slabe volje in tudi nekaj solz, pomagalo ni niti 14 obramb razpoložene Maje Vojnović med vratnicama.

Vsako veliko tekmovanje prinese nekaj novega, tekme ob 9. uri zjutraj pa tudi najbolj izkušene članice v slovenski reprezentanci še niso doživele. »Res je bil občutek nenavaden, a smo se pripravljale na ta ritem, navajale smo se na budilko ob 5. uri zjutraj, ritem prehranjevanja in tudi dolgo pot do dvorane,« je priprave na prvo tekmo teh olimpijskih iger opisala Tjaša Stanko.

»Predvsem prvi polčas nam je dal potrditev, da lahko na tem turnirju igramo z vsakim nasprotnikom, če smo pravi in prikažemo svoj maksimum. Te tekme ni dobila Danska s svojo kvaliteto, Slovenija jo je izgubila, ker nismo imeli dovolj razpoloženih igralk. A to je povsem pričakovano, glede na to, da z olimpijskimi igrami še nimamo izkušenj in verjamem, da bomo v nadaljevanju turnirja boljši,« selektor Dragan Adžić ni bil preveč razočaran. V oči bode le en dosežen zadetek s krila, Danska je s krilnih položajev slovensko mrežo zatresla dvanajstkrat.