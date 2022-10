NLB Sklade bo vodil Luka Podlogar

Nadzorni svet NLB Skladov in Kruno Abramovič, predsednik uprave, sta se sporazumno dogovorila o prenehanju opravljanja funkcije s 15. februarjem 2023. Hkrati je nadzorni svet za novega predsednika uprave NLB Skladov imenoval Luko Podlogarja, ki bo funkcijo nastopil s 16. februarjem 2023 ob pridobitvi ustreznih dovoljenj. Član uprave ostaja Blaž Bračič.

Kruno Abramovič je NLB Sklade vodil 13 let. »Bila je zanimiva in pestra poslovna pot, na katero sem zelo ponosen, saj smo skupaj s timom NLB Skladov in uspešnim trženjem zaposlenih v poslovni mreži in privatnem bančništvu NLB v tem obdobju dosegli izjemne rezultate. Hvala vsakomur in vsem za odlično sodelovanje in zavzetost. Po več kot 20 letih delovanja v NLB Skupini pa sem se odločil, da je čas za nove izzive zunaj skupine.«

Luka Podlogar je strokovnjak z bogatimi mednarodnimi izkušnjami, od tega več kot 15 let v menedžmentu. Kot investicijski bankir se je kalil v Londonu, jeseni 2010 se je pridružil KD Group.