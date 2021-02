Obrambni minister z idejo o povečanju svojega resorja

V nadaljevanju preberite:

Po koalicijskih kuloarjih se je razširila informacija, da si minister in prvak NSi Matej Tonin prizadeva za združitev vseh deležnikov, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo, pod streho ministrstva za obrambo. Pri tem se je po naših zanesljivih informacijah pojavila ideja, da bi tja prenesli tudi upravo za informacijsko varnost, ki deluje pri ministrstvu za javno upravo. Bi torej področje civilne in vojaške kibernetike združevali, celo področje kibernetike podredili v okviru vojaške obveščevalne službe, kot so razumeli nekateri viri?