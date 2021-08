Olimpija, Maribor in Koper korak naprej, državni prvak še brez zmage

V nadaljevanju preberite:

Stara modrost pravi, da je dobrodošlo do reprezentančnega premora osvojiti čim več točk. To je šlo v prvih tekmah nove sezone 1. SNL najbolje od nog Mariboru (9) ter Kopru in Olimpiji, ki sta s tekmo manj še neporažena. Na drugi strani lestvice sta evropska pretendenta Mura in Domžale, ki še nista okusila slasti zmage, le točko več je osvojila Mura. Trije (nekdanji) prvaki ležijo na dnu lestvice. Olimpija, Mura in Domžale bodo ta teden sprejeli izziv tudi v Evropi.