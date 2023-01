Organizacija dela v zdravstvu je slaba

Predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik in člani kluba so danes predstavili pogled na trenutne razmere v Sloveniji, vključno z zdravstvom. »Pred nekaj dnevi smo bili priča dogodku, kako so upokojenci celo noč, nekateri celo na berglah, čakali pred zdravstvenim domom v en kilometer dolgi vrsti. Ljudje, stari 80 let in več, so od 10. ure zvečer pa do jutra stali na mrazu in čakali na zdravnika. Kljub vsem milijardam, ki so šle v zdravstvo, je stanje vsako leto slabše. Slovensko zdravstvo ne potrebuje dodatnega denarja, ampak boljšo organizacijo.«

»Slaba organizacija v slovenskem zdravstvu je razlog, da če še toliko denarja namenimo zdravstvu, bodo razmere slabše,« je poudaril predsednik kluba lastnikov slovenskih podjetij.

Uspešno državo lahko gradimo le z dobro plačanimi kadri, tako v javni upravi kot pri zasebnikih, je dejal Pečečnik. »Slovenija je ena izmed najboljših držav. Manjka ji še ta glavni kamenček v mozaiku, kjer nam lahko pomaga država, in to tako, da bomo za korektno delo zaposlene lahko pošteno nagradili. Podjetniki smo v zameno za znižanje obremenitve plač, kar bi omogočilo zadržanje in privabljanje ključnih visoko kvalificiranih kadrov v državi, pripravljeni podpreti tudi davek na premoženje.«

Dotaknil se je tudi slabih podjetniških praks, ki jih mora inšpekcija kaznovati. Hkrati pa zaradi nekaterih primerov slabega ravnanja ni mogoče sklepati, da vsi podjetniki slabo ravnajo z zaposlenimi.