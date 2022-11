Pergam in MM Količevo dosegla dogovor o kadrovskih presežkih

Papirnica Količevo, oziroma družba MM Količevo je ugasnila enega od papirnih strojev. Načrtovali so zmanjšanje števila zaposlenih za 110. V dialogu s sindikatom Pergam so prvotno načrtovano število znižali na 83. »To število pa se bo z notranjimi prerazporeditvami ob soglasju zaposlenih lahko še dodatno znižalo na do 65,« so sporočili iz Pergama ker dodajajo »Z delodajalcem smo tudi dogovorili, da bo delavcem, katerih delovno razmerje bo prenehalo, posredoval interes drugih delodajalcev, ki so se obrnili na MM Količevo, s povpraševanjem za zaposlitev presežnih delavcev. Del dogovora z delodajalcem vključuje tudi izplačilo božičnice vsem zaposlenim, tudi presežnim delavcem, za leto 2022.«