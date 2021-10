Poljska proti Evropski uniji

V kolumni preberite:

Spor, ki ga je tukajšnji predsednik vlade uprizoril pretekli teden z Markom Ruttejem, ni obroben. Kot politična gesta je norost. Nizozemski premier je eden glavnih akterjev v Evropski uniji in tisti, ki običajno doseže svoje, je na čelu držav neto plačnic v EU in članic, ki najbolj resno jemljejo vrednote pravne države. Bogati evropski sever je pod pritiskom domače javnosti in Rutte bo naredil vse, kar bo lahko, da prepreči izplačila Poljski, katere ustavno sodišče je odreklo primat evropskemu pravu.

Treba se je spomniti pogajanj o evropskem proračunu poleti 2020, ko je Unija v neskončnih seansah histerično iskala konsenz. Koalicija varčnih severnoevropskih držav se je nazadnje izkazala kot močnejša od Nemčije in Francije. Prevladal je hanzeatski diktat.

Takrat so za novega Wolfganga Schäubleja razglasili Rutteja. On predstavlja neto plačnice v Evropski uniji, Nizozemska prispeva največ per capita v evropski proračun,