Predsedovanje je težaško delo, ne le blišč

Predsedovanja svetu EU so bolj mukotrpno delo na zakonodajnih dosjejih kot odmevni obiski in zasedanja na najvišji ravni, s katerimi bi se najraje kitili voditelji držav članic, še posebno taki, ki so sicer redko v soju žarometov na ravni EU. Tako lahko postane glavna želja političnega vodstva organizacija vrha voditeljev EU na domačih tleh, četudi ob pomanjkanju prave vsebine na koncu ostanejo le lepe fotografije in bolj ali manj prazne izjave. Takšnih primerov iz predsedovanj v zadnjih letih ne primanjkuje.



A pravi uspeh se meri z uspešnim obdelovanjem zapletenih zakonodajnih predlogov, v katerih morajo predsedujoče skovati kompromis tako z državami članicami v svetu EU kot nato še z evropskim parlamentom, ki praviloma zahteva enega ali več »bonbončkov«, preden izreče svoj zadnji 'da'.