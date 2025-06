Premier Golob: Deklaraciji Nata ne bomo nasprotovali

Premier Robert Golob kljub pozivom koalicijskih strank SD in Levica danes na vrhu Nata ne bo nasprotoval skupni izjavi, v kateri se bodo voditelji po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Kot je povedal ob prihodu na vrh Haagu, namreč izjava obravnava širšo varnost.

Deklaracija Nata je v celoti usklajena z našimi cilji, je ob prihodu na vrh v Haagu dejal premier: »Uspelo nam je razširiti definicijo, da varnost ni samo orožje,« je poudaril. Prepričan je, da definicija izdatkov znotraj zavezništva pokriva tudi priprave na podnebno in prehransko krizo.

»Mi smo s tem zadovoljni, zato deklaraciji Nata ne bomo nasprotovali,« je zatrdil. Glede očitkov Levice in SD, da sta bili izigrani, je povedal, »da je bilo v zadnjih tednih ogromno 'piar iger', nastopov za javnost«.

»Resolucija, ki smo jo pred nekaj tedni sprejeli v državnem zboru, izpolnjuje vsa pričakovanja zavezništva,« je dejal Golob. Kot je dejal, je bil uspeh v pripravah na vrh, da »smo uspeli koncept širše varnosti vnesti tudi v haaško deklaracijo«. »Mi ne nastopamo, imamo odgovornost do državljanov in to je edino, kar šteje,« je še ocenil.

Na današnjem osrednjem delu dvodnevnega zasedanja Nata bodo voditelji držav članic po napovedih potrdili sklepno izjavo, v kateri se bodo zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo morale zaveznice 3,5 odstotka BDP nameniti za naložbe neposredno v obrambo, še dodatnih 1,5 odstotka pa v naložbe, povezane z njo.