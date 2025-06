Za Slovenijo ni bil dovolj dober, za najboljšo postavo sezone v ligi prvakov pač

Vrhunec evropske klubske sezone je prinesel izjemno priznanje za Maria Šoštarića, ki je bil izbran v idealno postavo lige prvakov za sezono 2024/25. A ta uspeh ima grenko-sladek priokus za slovenske ljubitelje rokometa. Šoštarić, ki je bil dolga leta steber slovenske izbrane vrste, je namreč od leta 2023 hrvaški reprezentant, potem ko zanj v slovenski ekipi ni bilo več prostora.

Prestižno priznanje, ki so ga v enakem, 25-odstotnem razmerju podelili igralci, trenerji, novinarji in navijači, postavlja 32-letnega desnokrilnega igralca madžarskega Pick Szegeda ob bok največjim zvezdam. V sanjski sedmerici so kar štirje Danci: vratar Emil Nielsen (Barcelona), levo krilo Emil Jakobsen (Flensburg-Handewitt), desni zunanji Mathias Gidsel (Füchse Berlin) in najboljši obrambni igralec Magnus Saugstrup (Magdeburg). Ob danskem paketu so v postavi še švedski levi zunanji Felix Claar in islandski srednji zunanji Gisli Kristjansson, oba člana Magdeburga, ter francoski krožni napadalec Ludovic Fabregas, ki igra za Veszprem.

Šoštarić je bil dolga leta steber slovenske izbrane vrste, danes pa je hrvaški reprezentant. FOTO: Nebojša Tejić/Kolektiff

Kot so sporočili iz Evropske rokometne zveze (EHF), s tem še ni konec podeljevanja nagrad. Ime najkoristnejšega igralca (MVP) in najbolj obetavnega mladega igralca sezone bodo razglasili v petek, 27. junija. Na isti dan bo na Dunaju ob 15. uri potekal tudi žreb skupin za prihajajočo sezono Lige prvakov in prvakinj 2025/26. V moški konkurenci Slovenija ne bo imela svojega predstavnika.

Med evropsko elito bodo slovenske barve zastopale le rokometašice Krima Mercatorja. Kandidatura moškega kluba LL Grosist Slovan za nastop v najmočnejšem tekmovanju je bila namreč neuspešna. Medtem ko nekdanji slovenski reprezentant slavi osebni uspeh na najvišji ravni, bo moški klubski rokomet v Sloveniji ostal brez svojega predstavnika v Ligi prvakov.

Priznanje so mu v enakem razmerju podelili igralci, trenerji, novinarji in navijači. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

V moški konkurenci se bodo za naslov v prihodnji sezoni potegovali danska Aalborg in GOG Gudme, španska Barcelona, francoska PSG in Nantes, nemška Füchse Berlin in Magdeburg, madžarska Pick Szeged in Veszprem, poljska Wisla Plock in Kielce, hrvaški Zagreb, norveški Kolstad, portugalski Sporting Lizbona, romunski Dinamo Bukarešta ter Eurofarm Pelister iz Severne Makedonije.

V ženski Ligi prvakinj pa bodo poleg Krima Mercatorja nastopali še danski Ikast, Odense in Esbjerg, francoska Metz in Brest, nemška Borussia Dortmund in Ludwigsburg, madžarski Györ, Schaeffler in Ferencvaros, črnogorska Budućnost, norveški Storhamar, romunska Bukarešta in Gloria Bistrita ter hrvaška Podravka Vegeta.