Realna utopija je postala zavetišče

Na dnevih odprtih vrat bo živali moč tudi posvojiti. FOTO: Jure Eržen/Delo



Odprto 24 ur vse dni, tudi med epidemijo

Dnevi odprtih vrat

Dneve odprtih vrat od petka, 27., do nedelje, 29. avgusta, bodo popestrile delavnice, predavanja in predstave. Pester program so pripravili med drugim v sodelovanju z javnim zavodom Mladi zmaji, svetovalnico Minamikat, društvi za zaščito živali in pasjimi šolami. V nedeljo pa bo popoldne v zavetišču potekalo tudi srečanje posvojenčkov.

Vodja zavetišča Marko Oman, direktorica ZOO Barbara Mihelič med podelitvijo zahvale podžupanu Janezu Koželju. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob današnjem slovesnem uradnem zaključku projekta izgradnje sodobnega Zavetišča (za zapuščene živali) Ljubljana v Gmajnicah na barjanskem robu mesta je bilo vseh tristo mest za mačke že polnih. Ljubljansko zavetišče ima tako na 3.500 površinskih metrih največje in najsodobneje urejene prostore v državi, ki jih bodo v dnevih odprtih vrat od jutri do nedelje predstavljali javnosti; mogoče bodo tudi posvojitve živali.Zavetišče na Gmajnicah je od ustanovitve 4. oktobra 2002, na Svetovni dan živali, iz mestnega zraslo v regijskega, v sodobno opremljenih prostorih je prostor za 150 psov in 300 mačk. Dejavnost zavetišča ni omejena le na skrb za zapuščene živali (in njihovo oskrbo vključno z zdravstveno), gre tudi za preventivno dejavnost po četrtnih skupnostih in v predelanih odsluženih avtobusih mestnega prometa. Želja je, da zapuščenih živali sploh ne bi bilo, temveč da bi bilo zavetišče namenjeno vsem.Na slovesnosti ob zaključku projekta je, direktorica ZOO Ljubljana, povedala, da letos v Gmajnicah prvič gostijo otroke na počitnicah, ob pohvalah pa je bilo slišati tudi nekaj pravzaprav pohvalnih pritožb: da so sprejeli premalo otrok in da ni bilo moč prenočiti - ne v šotorih, temveč kar v pasjih utah so želeli prenočiti otroci! Miheličeva je povedala, da je v zavetišču veliko ur prostovoljnega dela, kolektiv in delo pa jo tako zapolnjujeta, da ji nikoli ni težko priti v službo, kjer nihče ne vpraša, koliko je dela; tudi na občini so vedno vsa vrata odprta.V zavetišču po besedah direktorice ni predvidene opreme, ker so dobili od ljudi toliko praskalnikov in odej za mačke, da jih niti ni bilo treba nabavljati. V preteklih letih so prevozili dva milijona kilometrov do živali, novo zavetišče so šest let načrtovali in tri leta gradili. V devetnajstih letih od ustanovitve na svetovni dan živali oktobra 2002 so oskrbeli 35.000 živali. Ljubljana je prijazno mesto za živali.Ob 10-letnici so bile izražene prve ideje za gradnjo sodobnega zavetišča, decembra leta 2019 je bila zaključena 1. (pasja) faza, 16. julija 2020 veterinarska ambulanta, danes sta predana namenu še objekt za mačke, ki pa je že poln in sprehajališče za pse. Zavetišče je tudi med gradnjo ves čas delovalo, kot edino v Sloveniji je bilo odprto tudi ves čas epidemije., vodja Zavetišča Ljubljana pravi, da so za vse so potrebne sanje, pomembna je podpora ljudi, sodelavcev - če stopimo skupaj je vse možno. Včasih je mislil, da je idealno zavetišče prazno zavetišče, sedaj si tega ne želi več. Zavetišče je polno otrok in radosti, živali pa so tam na počitnicah in šolanju. Velike zasluge za to gredo enajstim zaposlenim, ki delajo v treh izmenah, saj je zavetišče odprto noč in dan, vse dni v letu. Na pomen ostalih dejavnosti v zavetišču je opozoril s podatkom, da bi imeli brez sterilizacij, kastracij in čipiranja v sedmih letih še enkrat več mačk kot danes.Med zaslužnimi za uspešno izvedbo projekta je tudi ljubljanski podžupan, ki je pojasnil, da so bili ves čas od ustanovitve zavetišča prisotni dvomi. Sedaj pa je realna utopija postala stvarnost. Pri snovanju zavetišča je bila v pomoč skupina študentov, ena študentka arhitekture je s to temo diplomirala. Pri iskanju rešitev so bili večkrat v angleški grofiji Sussex.Ljubljanski županje povedal, da imajo župani pri živalih veliko pristojnosti, v MOL ni to le zavetišče, so tudi pasji poligoni, prostoživeče mačke. Danes smo na evropskem vrhu, zahvala gre vsem sodelavcem, je poudaril župan, ki je omenil tudi dobro sodelovanje z župani v regiji, kjer v 15 letih niso nobenega sklepa sprejeli s preglasovanjem; ker pri svojem delu ne vpletajo politike, skrbijo le za dobrobit ljudi. Ker je dostop do zavetišča po barjansko valoviti cesti nekoliko težji, je župan za prihodnje leto obljubil tudi primernejšo cesto.