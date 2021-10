Rojaki nimajo posluha za Ronaldove črne gradnje

Pred kratkim so mestne oblasti v Lizboni nogometnemu zvezdniku Cristianu Ronaldu že naročile, da naj v skladu s predpisi preuredi sporno teraso svoje luksuzne mansarde. Na črno je član Manchester Uniteda in kapetan portugalske reprezentance očitno gradil tudi v Geresu, kjer je brez potrebnih dovoljenj zgradil prizidek svojega dvorca in mu dodal še igrišče za tenis, ki ju bo zdaj po poročanju dnevnika AS moral zrušiti. Časa ima vse do marca.

Ronaldo med treningom na sporni terasi v Lizboni. FOTO: Instagram

»Prižgali smo mu zeleno luč za gradnjo, toda gradil je prek meja zemljišča. Čeprav to ni nič takšnega, je vseeno protizakonito,« so citirali župana Manuela Tiba. Dvorec, ki leži ob reki Cavado blizu znamenitega letovišča, naj bi sicer že pred časom kupil Ronaldov dolgoletni reprezentančni in klubski soigralec Pepe, a je v zemljiški knjigi kot lastnik še vedno naveden Ronaldo.

Sporni prizidek je bil po poročanju lokalnih medijev sicer namenjen oskrbnikom, medtem ko smola z nepremičninami Ronaldu sledi tudi v Manchestru. Tam je moral s partnerico Georgino Rodriguez in otroki zapustiti prvo luksuzno domovanje po povratku na Otok, saj kljub temu, da je ležalo globoko na podeželju, ni nudilo dovolj zasebnosti, nogometnega asa pa je motilo tudi neprestano blejanje ovc.

Prelet nad Ronaldovim posestvom v Geresu na severovzhodu Portugalske, ki leži blizu znamenitega narodnega parka: