Rusija in Kitajska rešujeta svet

Odkar je jasno, da epidemije koronavirusa ne bo mogoče ukrotiti drugače kot z množičnim cepljenjem z učinkovitimi cepivi, se je po svetu začela tekma zanje. Na začetku je bilo videti, da bo med tistimi, ki bodo pri tem najbolj uspešni, tudi Evropska unija in z njo Slovenija, saj si je po novem sedemindvajseterica še pred registracijo zagotovila veliko več cepiva, kot bi ga sploh potrebovala.



A se je pokazalo, da so bili to gradovi v oblakih. Cepiva ni bilo dovolj in ga najbrž še mesece ne bo dovolj za vse, ki bi se hoteli cepiti. Na sceno pa prihajajo ruska in kitajska cepiva, zato smo se pri veleposlaništvih teh držav in slovenskem zdravstvenem ministrstvu pozanimali, ali prihajo tudi k nam.