Sindikat v Žitu napovedal opozorilno stavko

Konferenca sindikata družbe Žito je za ponedeljek, 24. oktobra, napovedala štiriurno opozorilno stavko, so poročili iz Žitovega sindikata. Stavka bo izvedena v primeru neuspešnih pogajanj z vodstvom družbe, so navedli. Nezadovoljni so s plačami in drugimi prejemki, z vse več odhodi zaposlenih ter zapiranjem obratov in z vodstvom družbe.