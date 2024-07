Slovenci uspešni na tekmovanju Seeds for the Future

Huawei v Italiji gostil European Seeds for the Future 2024 za spodbujanje bodočih digitalnih voditeljev. Na sklepni slovesnosti evropske izvedbe programa so v Rimu podelili nagrade najbolj izstopajočim dosežkov udeležencev. Dve izmed najboljših ekip, ekipa Anaphero iz Irske in ekipa BioBuddy iz Nizozemske sta si s svojima idejama prislužili priložnost za sodelovanje na svetovnem tekmovanju Tech4Good prihodnje leto na Kitajskem. Nagrado People's Choice je prejela ekipa Nordic Shine iz Finske. Na tekmovanju Tech4Good, ki je potekal v sklopu dogodka, pa so se izkazali tudi slovenski in srbski študentje, ki so zasedli 3. mesto. Slovenijo so v Rimu zastopali Gašper Povše, Tian Ključanin in Vasja Lev Kirn. Letošnja izvedba programa je vključevala delavnice, panelne razprave ter vpoglede strokovnjakov iz industrije in predstavnikov akademske sfere.