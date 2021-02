Sredi politične krize množični protesti

FOTO: Zoubeir Souissi/Reuters

V Tuniziji se je danes na enih največjih protestov v zadnjih letih zbralo več tisoč podpornikov vladajoče stranke Ennahda, ki so s protestom želeli izraziti podporo vladi. Ta se je zapletla v spor s predsednikomzaradi januarskega preoblikovanja vlade.Saied je namreč nasprotoval preoblikovanju ministrske ekipe premierja, ki jo je parlament sicer že potrdil, češ da se z njim ni nihče posvetoval, nekateri od 11 novih ministrov pa naj bi bili tudi osumljeni korupcije in konflikta interesov.Novih ministrov, vključno z notranjim, pravosodnim in zdravstvenim, tudi ni želel potrditi, zaradi česar je vlada sredi gospodarske krize in pandemije novega koronavirusa ostala paralizirana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.K današnjemu protestu je pozvala Ennahda in številni, ki so se zbrali, svojo udeležbo utemeljujejo kot izraz podpore zmerni islamistični stranki pa tudi enotnosti in demokraciji. »Imamo parlamentarni sistem in predsednik ne more odločati, kdo bo vladal,« je dejal eden od protestnikov.V preteklih tednih so sicer potekali tudi protivladni protesti, na katerih je bilo po navedbah notranjega ministrstva aretiranih več sto ljudi. Protestniki so obtoževali vlado korupcije in obsojali policijsko nasilje, poroča nemška tiskovna agencija Dpa.