Cigler Kralj: V zadnjem tednu v DSO le 23 novih okužb

Janez Cigler Kralj. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 na območju Slovenije opravili veliko testov, 4402 po PCR metodi in 37.830 hitrih antigenskih. Evidentirali so 740 novih okužb. Hospitaliziranih je 691 bolnikov, od tega 127 na intenzivni negi. Umrlo je še pet obolelih s covidom-19. Sedemdnevno povprečje okuženih je sodeč po vladnih podatkih v ponedeljek znašalo 879 in je bilo višje kot dan pred tem.Včeraj je v šolah znova stekel pouk za vse učence in dijake zaključnih letnikov, a le na zahodu države, saj so se za učence in dijake na vzhodu začele enotedenske zimske počitnice. V višjih in visokih šolah ter na fakultetah so dovoljeni izpiti v živo in seminarji za do deset udeležencev.Na dopoldanski vladni novinarski konferenci sodelujejo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar za področje izobraževanja in športain, ravnatelj osnovne šole Škofljica.Po besedah vladne govorkeje14-dnevna incidenca trenutno 572,2. Med občinami so največ novih okužb odkrili v Ljubljani, 92, v Mariboru le 19, visoko število je bilo znova v Kopru, 39. V Celju so jih evidentirali 26, Žalcu 16 in Novem mestu 19.Ministerje navedel, da so v zadnjem tednu v domovih starejših evidentirali le 23 novih okužb, situacijo je kot spodbudno označil tudi v varstveno-delovnih centrih. Za 5. februar je v domovih navedel 213 aktivnih okužb.Sodeč po njegovih besedah se za cepljenje odloča tudi več zaposlenih v domovih, a »številke niso tako visoke, kot bi si želeli«. Z obema odmerkoma se je sicer po njegovih podatkih cepilo 2062 zaposlenih, s prvim pa 1221.Glede morebitnega tretjega vala v domovih napoveduje vnovično analizo in izmenjavo izkušenj. Bodisi z dopolnitvijo načrta bodisi izobraževanjem zaposlenih. Dodatno pozornost bodo sodeč po njegovih besedah namenili tudi obvladovanju težav v duševnem zdravju, premagovanju osamljenosti. Nekateri prebolevniki po covidu-19 zaradi fizičnih in psihičnih posledic potrebujejo dodatno, dražjo oskrbo.Znova je opozoril na dolgoletno prostorsko in kadrovsko stistko v domovih. Napovedal je 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših. Javni razpis je bil v tem tednu zaključen. Prišlo je 21 prijav, 18 popolnih. Za gradnjo je zagotovljenih 30 milijonov, je dodal.Marjan Dolinšek je predstavil sproščanje športnih dejavnosti. ki jih je prinesel zadnji vladni odlok. Od danes lahko na prostem in zaprtih prostorih telovadijo vse generacije, v skupinah do deset in seveda ob konstantnem vzdrževanju ustrezne distance.