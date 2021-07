Starčka, ki udarjata, se smejeta in ponujata roko

Moštvena predstava za učbenike, taktično vrhunstvo selektorja Roberta Mancinija, zlata žoga za enega od temeljev Mancinijeve preobrazbe Azzurrov Jorginha, ki je lovoriki v ligi prvakov dodal še reprezentančno ... Vse je res, toda navijaška srca in strokovnjake sta na evropskem prvenstvu v nogometu navdušila starca Giorgio Chiellini in Leonardo Bonucci. Skupaj sta stara 71 let (Chiellini jih bo avgusta dopolnil 37 let, Bonucci je star 34 let).



Španski športni dnevnik Marca se jima je poklonil. »Dajeta več varnosti kot oborožene sile. Najprej te udarita, potem se ti nasmehnita in ti ponudita roko. Absolutna profesionalca, ki si zaslužita svojo skupno stran na Wikipedija ali skupno zlato žogo,« ni varčeval s pohvalami za Juventusov obrambni steber najvplivnejši športni dnevnik na Pirenejih.

