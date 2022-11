Telekom odstopil od nakupa Actuala

»Telekom Slovenije je kot kupec dne 28. 3. 2022 z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group kot prodajalkama sklenil pogodbo o nakupu 2.040.275 delnic družbe Actual informacijske tehnologije. Pogodba je bila sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Ob podpisu Pogodbe je bilo predvideno, da bodo odložni pogoji izpolnjeni v šestih mesecih, to je najkasneje do dne 28. 9. 2022, naknadno pa je bil omenjeni rok skladno z določili Pogodbe podaljšan še za dva meseca, to je do dne 27. 11. 2022. Ker do vključno dne 27. 11. 2022 vsi odložni pogoji niso bili izpolnjeni, saj Telekom Slovenije ni pridobil odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence glede skladnosti predvidene koncentracije s pravili konkurence, je bila Pogodba z iztekom omenjenega roka avtomatično razvezana in je prenehala veljati,« so sporočili iz Telekoma Slovenije. Za nakup Actuala se je dogovorila nekdanja uprava Telekoma pod vodstvom Cvetka Sršena.