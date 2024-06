Tristo največjih na krilih inflacije in energije

V nadaljevanju preberite:

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2023, so povečale število zaposlenih, neto dodano vrednost pa tudi neto dodano vrednost na zaposlenega (61.003 evre), ta je bila devet odstotkov višja kot leto prej. Število zaposlenih so najbolj povečale družbe s področij gradbeništva, nato predelovalnih dejavnosti ter trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, so v analizi rezultatov gospodarstva zapisali pri Ajpesu, ki zbira in obdeluje podatke.