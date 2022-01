Tudi v Portlandu se je vse začelo z Luko Dončićem

V nadaljevanju preberite:

V letu 2022 košarkarji Dallasa še niso klonili v dveh zaporednih dvobojih, tradiciji so ostali zvesti tudi na gostovanju v Portlandu. Zgolj 24 ur po najhujšem porazu v sezoni proti Golden Statu (92:130) so v 15. januarskem nastopu iztržili še 12. zmago: prepričljivo so prekosili deseto zasedbo zahodne konference lige NBA s 132:112. Razlika med moštvoma je bila tako očitna, da je lahko Luka Dončić mirno prepustil strelski primat med Teksašani Kristapsu Porzingisu, kar se ne primeri prav pogosto, in se zadovoljil s šestim trojnim dvojčkom v sezoni. Kaj o tem meni trener Jason Kidd? Zakaj se Tim Hardaway primerja z Vlatkom Čančarjem in Zionom Williamsonom?