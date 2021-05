Varuhi trenutkov v času

V nadaljevanju preberite:



V letu, ko obeležujemo 30 let samostojnosti Slovenije, so se slovenski državni muzeji ponovno povezali na panojski razstavi, letos pod naslovom Trenutki v času. Razstava bo na ogled na muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani do septembra 2021. Slovenski državni muzeji že več let sodelujejo v skupnih akcijah in na panojskih razstavah, bodisi v sodelovanju z ICOM Slovenija ob mednarodnem muzejskem dnevu bodisi v okviru vseslovenske akcije Naprej v preteklost, ki jo je organizirala Skupnost muzejev Slovenije. Ob 30-letnici samostojnosti pa se predstavljajo z razstavo Trenutki v času – vsak muzej s svojim posebnim dogodkom, prelomnico ali vrhuncem v zadnjih 30 letih, ki je posamezni muzej posebej zaznamoval, ali na katerega je muzej še posebej ponosen. Na razstavi se predstavlja trinajst državnih muzejev.