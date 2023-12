Veliko popravilo

V nadaljevanju preberite:

Smo v začaranem krogu. Če dvignemo davke, bodo najemodajalci dvignili najemnine in podjetja, ki gradijo stanovanja, bodo dvignila ceno nepremičnin, ki je že tako visoka. Če davke spustimo, bo v proračunu premalo denarja in država ne bo mogla graditi javnih najemnih stanovanj ter s tem regulirati cen na trgu, zato bodo še višje.

Če davke pustimo pri miru, bodo nezadovoljni vsi; nezadovoljni bodo sindikati, ker je premalo denarja za javne uslužbence, in nezadovoljni bodo v gospodarstvu, ker so preobremenjeni in nekonkurenčni na globalnih trgih.

Če davke pustimo, kakršni so, bodo problemi ostali nerešeni. In s tem ne bo nihče zadovoljen. Pa spet, dvigovanje pelje v manjšo produktivnost gospodarstva in v končni fazi manj denarja iz pobranih davkov ter splošno nazadovanje, če davke nižamo, pa ogrožamo svetinjo, imenovano socialna država, v kateri naj bi bilo vse pravično in enako. Predvsem pa s tem dražimo glasne sindikate, ki hitro nazorno ponazorijo, v kakšno socialno mizerijo nas bo to spravilo.