Strategije zaostalosti

V kolumni preberite:

Tako kot v EU tudi v Jugi ni bilo meja med republikami. Da si prešel mejo iz Slovenije v Hrvaško si zaznal tako, da je dobra cesta postala slaba, polna lukenj in odškrtnjenih bankin. Danes je podobno, a obratno. Ko se vračaš iz Hrvaške v Slovenijo, se avtocesta spremeni v tisto enako cesto, kot je bila v Jugi, le da je že razpokana, zakrpana in preobremenjena.

Človek bi pomislil, da je to del posebne strategije omejevanja osebnega prometa, da bi s tem spodbujali uporabo javnega. Stare obrabljene ceste, ki niso udobne in so poleg tega pogosto polne stoječih kolon, naredijo osebni promet neprivlačen za večino prebivalcev in ti posledično izberejo vlak, tramvaj, podzemno železnico ali/in hyperloop. Ampak na žalost, to ni čisto tako.