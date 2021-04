Z učilnico na kolesih tudi v odročne kraje

Namen projekta S spletom naproti letom je, da bodo starejši izboljšali digitalno pismenost. Foto Simbioza

Za vse nad 50 let

Slovenija ima razmeroma dobro razvito digitalno infrastrukturo. Toda le 55 odstotkov prebivalcev Slovenije med 16. in 74. letom ima vsaj osnovne digitalne veščine in znanje. Podobno smo pod evropskim povprečjem pri uporabi internetnih storitev.



Z avtom do ljudi

V Sibiozi so prepričani, da ima vsak posameznik pravico do digitalne pismenosti.

Trajnostna zgodba

Z delom projekta, ki so ga poimenovali Simbioza mobiln@ - mobilna učilnica na štirih kolesih, bodo ljudem predstavili uporabo računalnika in pametnih telefonov tudi v odročnejših krajih. S predelanim kombijem oziroma avtodomom, ki bo imel vgrajene računalnike in drugo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo bodo izvajali delavnice na terenu.

Socialno podjetje Simbioza Genesis iz Ljubljane, ki je nedavno od Googla prejelo 134.000 evrov za projekt S spletom naproti letom, bo do konca leta 2022 opismenjevalo odrasle nad 50 let in tudi starejše nad 65 let, ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov. Med drugim se bodo z mobilno učilnico na štirih kolesih podali v odročne kraje.Po poročilu podjetja McKinsey & Company ima Slovenija razmeroma dobro razvito digitalno infrastrukturo. Toda le nekaj več kot polovica oziroma 55 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, ima vsaj osnovne digitalne veščine in znanje. To je pod evropskim povprečjem, podobno kot je pod povprečjem tudi uporaba internetnih storitev.Podjetje Google, ki ima najbolj uporabljen iskalnik na svetovnem spletu, s katerim izvedejo vsak dan več kot tri milijarde iskanj, se je lani zavezalo, da bo pomagalo desetim milijonom ljudi in podjetjem po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti. Lani je Google v Srednji in Vzhodni Evropi pomagal več kot 250.000 ljudem razvijati digitalne veščine ali preiti na digitalno usmerjeno kariero.Z digitalizacijo se namreč poveča socialna vključenost in aktivno sodelovanje ljudi v družbi, kar je še posebej pomembno za starejše. Obenem nova znanja in veščine starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočajo, da si z večjimi digitalnimi spretnostmi zagotovijo daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.Letos Google pomaga tudi v Sloveniji, saj je njegova filantropska organizacija Google.org namenila 134.000 evrov za projekt S spletom naproti letom. Izvaja ga ljubljansko socialno podjetje Simbioza Genesis, ki želi okrepiti in z digitalnim znanjem opremiti vse generacije v Sloveniji. »Projekt je v prvi meri namenjen starejšim odraslim, starim 50 let in več, ki so brezposelni, iskalci zaposlitve ali zaposleni, ki nimajo dostopa do možnosti učenja in razvoja ter za starejše občane – stare 65 let in več, ki se želijo naučiti uporabe računalnika in pametnih telefonov,« pravi Katja Pleško, direktorica Simbioza Genesis.Namen projekta je, da bodo starejši izboljšali digitalno pismenost in postali uporabniki storitev, orodij in interneta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. To bo, pravijo v Simbiozi, povečalo socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa se bo zboljšalo poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi, saj je projekt zastavljen medgeneracijsko. Mlade – osnovnošolce in srednješolce - bodo aktivno vključili v izvedbo izobraževanj, tako da bodo hkrati pridobili tudi nova znanja s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.Projekt S spletom naproti letom je sestavljen iz treh sklopov. Prvega so poimenovali Simbioza mobiln@ - mobilna učilnica na štirih kolesih, kjer bodo ljudem uporabo računalnika in pametnih telefonov predstavili tudi v odročnejših krajih. S predelanim kombijem oziroma avtodomom, ki bo imel vgrajene računalnike in drugo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo bodo izvajali delavnice na terenu.Pri tem jim bo v pomoč Simbioza Skupnost, to je mreža organizacij, ki v lokalnem okolju spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami. Povezali se bodo tudi z lokalnimi radijskimi postajami in društvi, preko katerih bodo prebivalce osveščali o projektu.Tretji sklop projekta pa predstavljajo digitalne rešitve - spletne učilnice ter nadgradnja mobilne aplikacije Magda za starejše -, ki so jih razvili v Simbiozi in do katerih bodo imeli starejši brezplačen dostop. »Starejši se bodo lahko naučili osnov uporabe računalnika in pametnega telefona, obenem pa jim bomo predstavili tudi mobilno aplikacijo Magda in spletno učilnico, s pomočjo katerih bodo doma vzdrževali in dopolnjevali pridobljeno znanje in se tudi zabavali ob tistih malce bolj zabavnih in lahkotnih funkcionalnostih, ki jih bosta ponujali tako spletna učilnica kot mobilna aplikacija Magda,« pravi Katja Pleško.S projektom, ki se bo končal prihodnje leto, bodo udeležencem predstavili uporabo pametnih telefonov od osnov do napredne uporabe oziroma praktične rabe telefona. Tako naj bi starejši znali stopiti v stik z drugimi ljudmi z uporabo različnih komunikacijskih aplikacij in bi uporabljali tiste, ki olajšajo in so jim v oporo pri vsakodnevnih opravilih. »Predvsem pa je naša želja, da se naučijo uporabljat tudi mobilno aplikacijo Magda, preko katere se lahko potem izobražujejo tudi sami oziroma ob pomoči lokalnih koordinatorjev,« pravi Katja Pleško. Udeležencem projekta bodo predstavili tudi uporabo računalnika, jih naučili brskati po spletu, uporabljati elektronsko pošto in uporabna komunikacijska orodja.Projekt se bo končal konec prihodnjega leta, vendar v Simbiozi pravijo, da je mišljen kot trajnostna zgodba in bodo tudi po tem obdobju prispevali k bolj povezani in vključujoči družbi. Katja Pleško pravi: »Prepričani smo, da ima vsak posameznik pravico do digitalne pismenosti, zato bo Simbioza še naprej nadaljevala s poslanstvom vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja prek sodelovanja generacij.«