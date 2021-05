Za razvoj na digitalni, ne parni pogon

V kolumni preberite:



Digitalizacija je ta čas tako pomembna in strateško nujna, kot je bila elektrifikacija, ki je pred dobrim stoletjem zamenjala parno energijo in bistveno izboljšala življenje ljudi ter gospodarski in družbeni razvoj. Digitalizacija in zeleni prehod sta imperativ te dobe, nujen za blaginjo na Slovenskem – zato bi jima vsakokratna oblast morala dati absolutno prioriteto, ne pa da dragoceni nepovratni razvojni denar, ki je zdaj na razpolago, ne izkoristimo in ga vlagamo drugam. In kot je nekoč parne stroje odnesla naprednejša elektrika, je skrajni čas, da razvojne načrte prilagodimo dejstvu, da se piše leto 2021, in ne morda leto 1951.