Zamizno užitkarjenje Slovencev

Kulinarika je knjigotrški trend, ki še vedno polni kuhinjske police, čeprav je uspešno preplavila tudi televizijo in internet. Bežen pregled spletne knjižne ponudbe, knjigarne so letos povsem zamrle, tovrstnega tiska v slovenskem jeziku kaže, da je podalpska posebnost nadpovprečno velika ljubezen do slaščic.