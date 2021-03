Želja velika, sape in znanja krepko premalo

V nadaljevanju preberite:

Uvodna tekma mlade slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu do 21 let je bila zgolj poučna, branilci naslova Španci so bili za dva razreda boljši. Razlika v kakovosti je bila očitna, najvidnejša razlika je bila v hitrosti in kombinatoriki, toda neenakovredna tekma je bila tudi odlična izkušnja za naše fante, ki jim bo prišla prav za jutrišnji dvoboj s Češko. Ta naj bi bila najbližje premagljvosti.