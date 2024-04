Zlato in srebro na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti

Na evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti v Luksemburgu, ki je potekala prejšnji teden, je ena izmed dveh slovenskih ekip dijakov osvojila skupno 5. mesto in zlato medaljo, druga pa 12. mesto in srebrno medaljo. Na olimpijadi se je pomerilo 45 ekip iz 23 držav Evropske unije, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Slovenijo sta zastopali dve tričlanski ekipi, ki sta bili izbrani na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol, ki ga organizirajo pri zvezi, so zapisali v sporočilu za javnost. Olimpijada je obsegala dva tekmovalna dneva. Ekipe so imele vsakokrat štiri ure časa za reševanje interdisciplinarnih eksperimentalnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja – kemije, fizike in biologije.

Tekmovanje je potekalo v laboratorijih, od drugih olimpijad pa se razlikuje po ekipnem duhu, saj so tekmovalci razvrščeni v ekipe po tri člane. Obe ekipi sta se odlično odrezali, saj je ena ekipa osvojila zlato in druga srebrno medaljo. Prva ekipa, ki so jo sestavljali Tisa Lombar (Gimnazija Vič), Maj Bombek (Srednja elektro računalniška šola Maribor) in Primož Markovič (Gimnazija Bežigrad), je osvojila skupno 5. mesto in zlato medaljo. Druga ekipa, v kateri so bili Izadora Kopač (Gimnazija Škofja Loka), Anže Markovič (Gimnazija Bežigrad) in Luka Filak (Gimnazija Novo mesto).