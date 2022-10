Ajatola Ali Hamenej, poosebljenje iranskega režima

V nadaljevanju preberite:

»Ženske! Življenje! Svoboda!« že tretji teden odmeva na ulicah iranskih mest, kjer si dekleta množično snemajo naglavne rute. S snemanjem rut in dvignjenimi sredinci so se protestom, največjim v Iranu po juniju 2009, pridružile tudi srednješolke, ki fotografije objavljajo na družabnih omrežjih. Na čelu protestov, ki so izbruhnili po nasilni smrti 22-letne Mahse Amini, so sicer študentje, ki skupaj s protestniki iz vseh družbenih razredov in etničnih skupin na ulicah med drugim vzklikajo »Dol z diktatorjem!« in »Smrt diktatorju!«

To sporočilo je namenjeno ajatoli Aliju Hameneju, vrhovnemu verskemu in političnemu voditelju države. Ta je dolgo, zelo dolgo molčal. Namesto njega so se oglašali njegovi pribočniki in ljudem na ulicam grozili z obračunom. Njihovi oboroženi podizvajalci so njihove grožnje na ulicah dosledno uresničevali. A iranska teokracija, režim radikalno odtujenih starcev, tokrat deluje bolj krhko kot kadarkoli v zadnjih dobrih štirih desetletjih.

Približno tako krhko kot 83-letni ajatola, ki režim mul iz Koma pooseblja tako s svojo neprizanesljivostjo in nazadnjaštvom kot z izjemno krhkim zdravjem. Še pred mesecem dni, ko bi se moral ajatola sestati s »svetom strokovnjakov«, je bilo srečanje v zadnjem trenutku odpovedano. Zato so se razširile novice o njegovi smrti. Preuranjeno.