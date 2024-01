Alen Ožbolt: Vedno so me zanimale mere časa in prostora sveta

V nadaljevanju preberite:

Zadnji dve leti je Alen Ožbolt dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. 34 let je minilo od takrat, ko je oblikoval prve naslovnice revije Problemi in knjižne zbirke Analecta. Do danes se jih je nabralo kakšnih 280 in so na ogled v Cankarjevem domu. Na ALUO je končal študij kiparstva, od leta 2006 uči na oddelku za kiparstvo. A ni le oblikovalec in kipar. Je tudi scenograf. In še kaj.

Zdi se, da njegova vizija akademije odstopa od običajnih vizij razvoja umetniških šol. Poudarek je na razmišljanju in povezovanju akademije kot enovite skupnosti – umetniki pa so individualci –, na zeleni obarvanosti, zelenem prehodu.