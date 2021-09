Antiklimaks

V kolumni preberite:

Letošnji blejski strateški forum bo odšel v zgodovino, s široko mednarodno udeležbo postavlja nova merila za vse prihodnje forume, je v teh dneh komentiral zunanji minister. Groteskna izjava, ki jo bo vlada verjetno ponavljala do onemoglosti, vključno s »pomembnimi koraki pri umeščanju Slovenije v mednarodne tokove«, »poslej bomo lažje pristopili tudi do prihodnjih sogovornikov«, se ujema z alternativno realnostjo, ki jo ustvarja.



Mednarodno konferenco razume samo kot orodje, ki je namenjeno njenim osebnim in strankarskim ciljem. Vlada uveljavlja svoje zgrešene in politično motivirane interese, ki nimajo nič skupnega s slovenskimi interesi.