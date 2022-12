Avtorske pravice so zaščitene bolje. Javni interes pa slabše

V članku lahko preberete:

Septembra je bila po nujnem postopku sprejeta nova zakonodaja o avtorskih pravicah. Menda so državi grozile kazni, ker ene od evropskih direktiv ni prenesla v nacionalno zakonodajo. Paradoksalno – po sprejetju zakona je bil sklican posvet o novi ureditvi. Ta v znanost in izobraževanje prinaša nove probleme.

Z novelama zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A) se v slovenski pravni red predvsem implementira evropska direktiva o avtorskih in sorodnih pravicah na digitalnem trgu. Poudarek je na predvsem, saj najdemo strokovnjaki za avtorsko pravo v novelah kar nekaj novosti, zlasti novih pravic in upravičenj do nadomestil, ki niso povezani z direktivo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) sta v postopku medresorskega usklajevanja sodelovala zlasti z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), s službo vlade za digitalno preobrazbo in ministrstvom za pravosodje.