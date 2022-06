Bili smo skupaj!

V nadaljevanju preberite:

Ivo Barišič je otrok, pravzaprav edinec novogoriškega gledališča, še iz časov, ko je bilo Primorsko dramsko gledališče, PDG. In res je bil vse, princ, slepec, sluga, suženj, gospodar, kralj, smrt, duh, pes, vitez, plemič, ženska, bog ..., ničkolikokrat. Skromen in genialen. Ni veliko igralcev, ki bi tako docela živeli za gledališče, igro, kot je to počel Ivo Barišič. In sila notranje energije, ki jo je nosil na oder, je bila vseobsegajoča.