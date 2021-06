Bitka s časom za rešitev severnih belih nosorogov

V nadaljevanju preberite:

Cesare Galli je odvil pokrov posode s tekočim dušikom in iz nje izvlekel vzorec, na katerem je pisalo: Fatu NWR x Suni NWR, 9. 4. 21. Pred nami je bila velika dragocenost: zadnji zarodki severnega belega nosoroga, ki so jih v laboratoriju Avantea v Cremoni ustvarili marca in aprila. Doslej so v italijanskem laboratoriju ustvarili devet zarodkov, s katerimi želijo znanstveniki in naravovarstveniki, združeni v mednarodnem konzorciju BioRescue, rešiti vrsto, ki je funkcionalno že izumrla. Na svetu sta le še dve samici, Fatu in Najin, a nobena od njiju ne more imeti mladičev po naravni poti.